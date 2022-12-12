Лузенин Спиридон Федорович
Место рождения
Дата рождения1910
Дата смерти27.05.1944
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.03.1932
Сын: Лузенин Алексей Спиридонович
Мать ребёнка: Трубникова Александра Петровна
Бракосочетание
Около 1934
Рождение ребёнка
08.07.1936
Дочь: Лузенина Нина Спиридоновна
Мать ребёнка: Трубникова Александра Петровна
Отбывание наказания
18.07.1942
10 лет ИТЛ
Попал в плен (военное)
Около 1942
Смерть
27.05.1944
умер в трудовом лагере. был призван на войну во II мотополк красноармеец, 18.07.1942 был осужден на 10 лет ИТР