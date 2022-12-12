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Лузенин Спиридон Федорович

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Место рождения

Большой Ут, Ачитский, Свердловская область

Дата рождения

1910

Дата смерти

27.05.1944

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Большой Ут, Ачитский, Свердловская область
Рождение ребёнка
04.03.1932

Сын: Лузенин Алексей Спиридонович

Мать ребёнка: Трубникова Александра Петровна

Большой Ут, Ачитский, Свердловская область
Бракосочетание
Около 1934

Жена: Трубникова Александра Петровна

Большой Ут, Ачитский, Свердловская область
Рождение ребёнка
08.07.1936

Дочь: Лузенина Нина Спиридоновна

Мать ребёнка: Трубникова Александра Петровна

Большой Ут, Ачитский, Свердловская область
Отбывание наказания
18.07.1942
10 лет ИТЛ
Попал в плен (военное)
Около 1942
Смерть
27.05.1944
умер в трудовом лагере. был призван на войну во II мотополк красноармеец, 18.07.1942 был осужден на 10 лет ИТР
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