Дулин Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти15.04.2010
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
29.09.1962
Жена: Дулина Мария Сергеевна
Рождение ребёнка
08.09.1963
Сын: Дулин Александр Александрович
Мать ребёнка: Дулина Мария Сергеевна
Новокарасук, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дулина Мария Сергеевна
Смерть
15.04.2010
Крутинка, Крутинский муниципальный район, Омская область