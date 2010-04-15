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Дулин Александр Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

15.04.2010

Пол

Мужской

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дулин Иван Карпович

Мать: Бородачева Анастасия Пахомовна

Бракосочетание
29.09.1962

Жена: Дулина Мария Сергеевна

Рождение ребёнка
08.09.1963

Сын: Дулин Александр Александрович

Мать ребёнка: Дулина Мария Сергеевна

Новокарасук, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дулина Мария Сергеевна

Смерть
15.04.2010
Крутинка, Крутинский муниципальный район, Омская область
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