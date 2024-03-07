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Овсяников Лев Фёдорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.05.1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1897 г.р.

Мать

1900 г.р.

Жена

1928 г.р.

Дети

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Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1926

Отец: Мачульский Фёдор Варфоломеевич

Мать: Овсянникова Фёкла Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Овсяникова (Гладовская) Маргарита Фёдоровна

Рождение ребёнка
05.09.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Овсяникова (Гладовская) Маргарита Фёдоровна

Рождение ребёнка
29.06.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Овсяникова (Гладовская) Маргарита Фёдоровна

Смерть
Неизвестно

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