Овсяников Лев Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.05.1926
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1926
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.09.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Овсяникова (Гладовская) Маргарита Фёдоровна
Рождение ребёнка
29.06.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Овсяникова (Гладовская) Маргарита Фёдоровна
Смерть
Неизвестно