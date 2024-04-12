Меншутин Ермолай Никифорович
Место рождения
Дата рождения1759
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Рождение ребёнка
26.08.1785
Дочь: Наталья Ермолаева
Мать ребёнка: Меншутина Христина Данилова
Рождение ребёнка
26.08.1785
Дочь: Васса Ермолаева
Мать ребёнка: Меншутина Христина Данилова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно