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Меншутин Ермолай Никифорович

Место рождения

Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1759

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: Меншутин Никифор Никифоров

Мать: Меншутина Пелагея Егорова

Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
26.08.1785

Дочь: Наталья Ермолаева

Мать ребёнка: Меншутина Христина Данилова

Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
26.08.1785

Дочь: Васса Ермолаева

Мать ребёнка: Меншутина Христина Данилова

Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Меншутина Христина Данилова

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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