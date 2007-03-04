Смирнов Никита Артемович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнов Никита Артемович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.03.2007

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1985 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.2007

Отец: не указан

Мать: Смирнова Татьяна Николаевна

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