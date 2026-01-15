Носкова (Софронова) Юлия Валентиновна 22.11.1981 — найти родственников по фамилии на Familio
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Носкова (Софронова) Юлия Валентиновна

Автор
ЮН
Носкова Ю.

женский, родилась 22.11.1981, Омутнинск, Омутнинский муниципальный район, Кировская область

Отец
Софронов Валентин Павлович28.03.1949 г.р.
Мать
Софронова (Иванова) Галина Николаевна10.03.1949 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1981

Отец: Софронов Валентин Павлович

Мать: Софронова (Иванова) Галина Николаевна

Омутнинск, Омутнинский муниципальный район, Кировская область

Работа или профессия
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва

Руководитель юридического отдела | Current occupation:1 | ООО УК «Альта плюс»

Место жительства
С 1998 по 2003
Киров, город Киров, Кировская область

Бракосочетание
04.10.2002

Муж: скрыто настройками приватности

Киров, город Киров, Кировская область

Место жительства
С 2003 по 2006
Новый Уренгой, город Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий автономный округ

Место жительства
С 2006
Москва, город федерального значения Москва

Смена фамилии
29.11.2012
Москва, город федерального значения Москва

после 10 лет брака сменила фамилию с Софронова на Носкова

Место жительства
С 01.?.2013 по 10.?.2013
Бали Индонезия

трип в одиночку

Образование
С 2014 по 2016
Москва, город федерального значения Москва

юриспруденция | Московский государственный университет

Рождение ребёнка
04.10.2020

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
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