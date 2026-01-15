Носкова (Софронова) Юлия Валентиновна
женский, родилась 22.11.1981, Омутнинск, Омутнинский муниципальный район, Кировская область
ОтецСофронов Валентин Павлович28.03.1949 г.р.
МатьСофронова (Иванова) Галина Николаевна10.03.1949 г.р.
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1981
Омутнинск, Омутнинский муниципальный район, Кировская область
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
С 1998 по 2003
Киров, город Киров, Кировская область
Бракосочетание
04.10.2002
Муж: скрыто настройками приватности
Киров, город Киров, Кировская область
Место жительства
С 2003 по 2006
Новый Уренгой, город Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий автономный округ
Место жительства
С 2006
Смена фамилии
29.11.2012
Место жительства
С 01.?.2013 по 10.?.2013
Бали Индонезия
Образование
С 2014 по 2016
Рождение ребёнка
04.10.2020
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
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