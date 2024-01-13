Аникин Зинаида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАникин Зинаида

Аникин Зинаида

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1892 г.р.

Дети

1914 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.12.1914

Дочь: Полякова Валентина

Отец ребёнка: Аникин Степан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Аникин Степан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лидия

Отец ребёнка: Аникин Степан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аникин Степан

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close