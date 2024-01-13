Аникин Зинаида
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
23.12.1914
Дочь: Полякова Валентина
Отец ребёнка: Аникин Степан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Аникин Степан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лидия
Отец ребёнка: Аникин Степан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Аникин Степан
Смерть
Неизвестно