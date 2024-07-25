Татьяна Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1881
Сын: Решунов Василий Тимофеевич
Отец ребёнка: Решунов (Суворов) Тимофей Павлович
Рождение ребёнка
1883
Сын: Николай Тимофеевич
Отец ребёнка: Решунов (Суворов) Тимофей Павлович
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Дарья Тимофеевна
Отец ребёнка: Решунов (Суворов) Тимофей Павлович
Рождение ребёнка
1891
Отец ребёнка: Решунов (Суворов) Тимофей Павлович
Рождение ребёнка
1895
Отец ребёнка: Решунов (Суворов) Тимофей Павлович
Смерть
Неизвестно