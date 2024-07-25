Татьяна Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1881

Сын: Решунов Василий Тимофеевич

Отец ребёнка: Решунов (Суворов) Тимофей Павлович

Рождение ребёнка
1883

Сын: Николай Тимофеевич

Отец ребёнка: Решунов (Суворов) Тимофей Павлович

Рождение ребёнка
1887

Дочь: Дарья Тимофеевна

Отец ребёнка: Решунов (Суворов) Тимофей Павлович

Рождение ребёнка
1891

Сын: Суворов Егор Тимофеевич

Отец ребёнка: Решунов (Суворов) Тимофей Павлович

Рождение ребёнка
1895

Сын: Суворов Иван Тимофеевич

Отец ребёнка: Решунов (Суворов) Тимофей Павлович

Смерть
Неизвестно

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