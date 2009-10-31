Бойченкова Пелагея Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бойченкова Пелагея Гавриловна

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Место рождения

село Юрково Монастырщенского района Смоленской области

Дата рождения

07.10.1894

Дата смерти

22.02.1959

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1894

Отец: Шендалев Гавриил Никитич

Мать: Шендалева Надежда Евтиховна

село Юрково Монастырщенского района Смоленской области
Рождение ребёнка
09.08.1923

Дочь: Мишукова Валентина Харитоновна

Отец ребёнка: Бойченков Харитон Тимофеевич

с. Юрково Монастырщенского района Смоленской области
Смерть
22.02.1959
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