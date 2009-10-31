Бойченкова Пелагея Гавриловна
Место рождениясело Юрково Монастырщенского района Смоленской области
Дата рождения07.10.1894
Дата смерти22.02.1959
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1894
село Юрково Монастырщенского района Смоленской области
Рождение ребёнка
09.08.1923
Дочь: Мишукова Валентина Харитоновна
Отец ребёнка: Бойченков Харитон Тимофеевич
с. Юрково Монастырщенского района Смоленской области
Смерть
22.02.1959