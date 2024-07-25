(Демиденкова) Елена Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.09.1890
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Плодистый Никита Гаврилович
Рождение ребёнка
22.09.1893
Сын: Плодистый Иоанн Никитович
Отец ребёнка: Плодистый Никита Гаврилович
Рождение ребёнка
29.07.1895
Сын: Пантелеймон
Отец ребёнка: Плодистый Никита Гаврилович
Рождение ребёнка
10.10.1896
Сын: Максим
Отец ребёнка: Плодистый Никита Гаврилович
Рождение ребёнка
28.10.1898
Сын: Плодистый Стефан Никитович
Отец ребёнка: Плодистый Никита Гаврилович
Рождение ребёнка
28.01.1901
Сын: Плодистый Григорий Никитович
Отец ребёнка: Плодистый Никита Гаврилович
Рождение ребёнка
19.12.1908
Отец ребёнка: Плодистый Никита Гаврилович
Смерть
Неизвестно