(Демиденкова) Елена Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Демиденкова) Елена Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.09.1890

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Плодистый Никита Гаврилович

Рождение ребёнка
22.09.1893

Сын: Плодистый Иоанн Никитович

Отец ребёнка: Плодистый Никита Гаврилович

Рождение ребёнка
29.07.1895

Сын: Пантелеймон

Отец ребёнка: Плодистый Никита Гаврилович

Рождение ребёнка
10.10.1896

Сын: Максим

Отец ребёнка: Плодистый Никита Гаврилович

Рождение ребёнка
28.10.1898

Сын: Плодистый Стефан Никитович

Отец ребёнка: Плодистый Никита Гаврилович

Рождение ребёнка
28.01.1901

Сын: Плодистый Григорий Никитович

Отец ребёнка: Плодистый Никита Гаврилович

Рождение ребёнка
19.12.1908

Сын: Плодистый Петр Никитович

Отец ребёнка: Плодистый Никита Гаврилович

Смерть
Неизвестно

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