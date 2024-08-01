Дудник Гаврила Федоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смерти10.08.1855 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: Дудник Феодор Андреев
Мать: Дудник Домника Яковлева
Бракосочетание
07.04.1827 ст.
Жена: не указана
Бракосочетание
07.04.1827 ст.
Рождение ребёнка
01.11.1833 ст.
Дочь: Царенко (Дудник) Зиновия Гаврилова
Мать ребёнка: Дудник (Чуенко) Фекла Романова
Смерть
10.08.1855 ст.