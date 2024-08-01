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Дудник Гаврила Федоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

10.08.1855 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Дудник Феодор Андреев

Мать: Дудник Домника Яковлева

Бракосочетание
07.04.1827 ст.

Жена: не указана

Бракосочетание
07.04.1827 ст.

Жена: Дудник (Чуенко) Фекла Романова

Рождение ребёнка
01.11.1833 ст.

Дочь: Царенко (Дудник) Зиновия Гаврилова

Мать ребёнка: Дудник (Чуенко) Фекла Романова

Смерть
10.08.1855 ст.

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