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Ларионов Василий Иванович

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

1899

Дата смерти

20.04.1942

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: Огурцов Иван

Мать: не указана

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1901 по 1942
Малышево, Навашинский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
18.03.1920

Сын: Ларионов Алексей Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Малышево, Навашинский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1923

Дочь: Ларионова Анна Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1925

Сын: Ларионов Иван Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Мария Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1933

Дочь: Валентина Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1934

Сын: Ларионов Павел Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1938

Сын: Ларионов Александр Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1941

Дочь: Людмила Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
До 10.01.1942
Малышево, Навашинский, Нижегородская область
Работал бригадиром на торфодобывающем предприятии "Усолье"
Военная служба
С 10.01.1942 по 20.04.1942
Белый, Бельский муниципальный район, Тверская область
Мобилизован в армию Муромским райвоенкоматом и направлен в 134-ю стрелковую дивизию Калининского фронта
Ранение
До 20.04.1942
Белый, Бельский муниципальный район, Тверская область
Тяжело ранен в голову и живот
Смерть
20.04.1942
Белый, Бельский муниципальный район, Тверская область
Похороны
После 1942
Чичаты, Бельский муниципальный район, Тверская область
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