Ларионов Василий Иванович
Место рождения
Дата рождения1899
Дата смерти20.04.1942
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: Огурцов Иван
Мать: не указана
Место жительства
С 1901 по 1942
Рождение ребёнка
18.03.1920
Сын: Ларионов Алексей Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Ларионова Анна Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1925
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Мария Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Валентина Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1934
Сын: Ларионов Павел Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1938
Сын: Ларионов Александр Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1941
Дочь: Людмила Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
До 10.01.1942
Работал бригадиром на торфодобывающем предприятии "Усолье"
Военная служба
С 10.01.1942 по 20.04.1942
Мобилизован в армию Муромским райвоенкоматом и направлен в 134-ю стрелковую дивизию Калининского фронта
Ранение
До 20.04.1942
Тяжело ранен в голову и живот
Смерть
20.04.1942
Похороны
После 1942
Чичаты, Бельский муниципальный район, Тверская область