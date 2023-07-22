Лебедева Наталья Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.09.?
ПолЖенский
ОтецНе указан
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.?
Рождение ребёнка
02.06.1993
Дочь: Коровина Татьяна Сергеевна
Отец ребёнка: Басков Сергей
Рождение ребёнка
1997
Дочь: Руссул Виктория Сергеевна
Отец ребёнка: Басков Сергей
Рождение ребёнка
02.08.?
Дочь: Лебедева Василина Андреевна
Отец ребёнка: Лебедев Андрей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лебедев Андрей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Басков Сергей