Лебедева Наталья Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лебедева Наталья Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.09.?

Пол

Женский

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.?

Отец: не указан

Мать: Шехирева Эльвира Анатольевна

Рождение ребёнка
02.06.1993

Дочь: Коровина Татьяна Сергеевна

Отец ребёнка: Басков Сергей

Рождение ребёнка
1997

Дочь: Руссул Виктория Сергеевна

Отец ребёнка: Басков Сергей

Рождение ребёнка
02.08.?

Дочь: Лебедева Василина Андреевна

Отец ребёнка: Лебедев Андрей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лебедев Андрей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Басков Сергей

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