Воронов Емельян Михайлович (Васильевич) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воронов Емельян Михайлович (Васильевич)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809 ст.

Отец: Воронов -Отчим Василий Васильевич

Мать: не указана

Бракосочетание
30.01.1827 ст.

Жена: не указана

Ельниковская, Пермский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
08.12.1827 ст.

Сын: Воронов Степан Емельянович

Мать ребёнка: Воронова Прасковья Яковлевна

Ельниковская, Пермский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
17.11.1832 ст.

Дочь: Воронова Екатерина Емельяновна

Мать ребёнка: Воронова Прасковья Яковлевна

Ельниковская, Пермский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1833 ст.

Дочь: Воронова Екатерина Емельяновна

Мать ребёнка: Воронова Прасковья Яковлевна

Ельниковская, Пермский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воронова Прасковья Яковлевна

Смерть
Неизвестно
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