Воронов Емельян Михайлович (Васильевич)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809 ст.
Отец: Воронов -Отчим Василий Васильевич
Мать: не указана
Бракосочетание
30.01.1827 ст.
Жена: не указана
Рождение ребёнка
08.12.1827 ст.
Сын: Воронов Степан Емельянович
Мать ребёнка: Воронова Прасковья Яковлевна
Рождение ребёнка
17.11.1832 ст.
Дочь: Воронова Екатерина Емельяновна
Мать ребёнка: Воронова Прасковья Яковлевна
Рождение ребёнка
1833 ст.
Дочь: Воронова Екатерина Емельяновна
Мать ребёнка: Воронова Прасковья Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно