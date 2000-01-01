Четвертухина Ульяна Арсентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧетвертухина Ульяна Арсентьевна

Четвертухина Ульяна Арсентьевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1931 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.03.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Четвертухин Александр Иванович

Рождение ребёнка
20.07.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Четвертухин Александр Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Четвертухин Александр Иванович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close