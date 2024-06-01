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Рыбушкин Михаил Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.11.1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1850

Отец: Рыбушкин Николай Васильевич

Мать: Рыбушкина (Масловская) Евдокия Лукинична

Рождение ребёнка
19.04.1880

Сын: Рыбушкин Валентин Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
21.08.1881

Дочь: Рыбушкина Вера Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
16.02.1885

Сын: Рыбушкин Борис Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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