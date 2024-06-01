Рыбушкин Михаил Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.11.1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1850
Рождение ребёнка
19.04.1880
Сын: Рыбушкин Валентин Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
21.08.1881
Дочь: Рыбушкина Вера Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
16.02.1885
Сын: Рыбушкин Борис Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно