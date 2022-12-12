Душинова Евстолия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДушинова Евстолия Ивановна

Душинова Евстолия Ивановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1879 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
26.01.1904

Муж: Душинов Василий Александрович

Чеботово, Вепревская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
16.09.1914

Сын: Душинов Василий Васильевич

Отец ребёнка: Душинов Василий Александрович

Красная горка, Вепревская волость, Вологодский уезд
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close