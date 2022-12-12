Душинова Евстолия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.01.1904
Чеботово, Вепревская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
16.09.1914
Сын: Душинов Василий Васильевич
Отец ребёнка: Душинов Василий Александрович
Красная горка, Вепревская волость, Вологодский уезд
Смерть
Неизвестно