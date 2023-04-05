Игнатьева (Игнатьева) Настасья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Игнатьева (Игнатьева) Настасья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1893

Дата смерти

1943

Пол

Женский

Отец

1857 г.р.

Мать

1854 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Игнатьев Иван Иванович

Мать: Матрена

Смерть
1943
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