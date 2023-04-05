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Игнатьева (Игнатьева) Настасья Ивановна
Игнатьева (Игнатьева) Настасья Ивановна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1893
Дата смерти
1943
Пол
Женский
Отец
Игнатьев Иван Иванович
1857 г.р.
Мать
(Игнатьева) Матрена
1854 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец:
Игнатьев Иван Иванович
Мать:
Матрена
Смерть
1943
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