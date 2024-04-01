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Казанцев Алексей Ii Муж Порфирьевич

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Место рождения

Бугульма, Бугульминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

06.01.1887

Дата смерти

14.10.1937

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1887

Отец: Казанцев Порфирий Алексеевич

Мать: Казанцева (Денисова) Феодосия Григорьевна

Бугульма, Бугульминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Развод
Неизвестно

Жена: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Казанцева (Галактионова) Антонина Ивановна

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Работа или профессия
Неизвестно
Начальник прииска «Спасск» Алтайского приискового управления «ЗапСибЗолото»
Бракосочетание
После 1910

Жена: ?

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
Около 1913

Сын: Казанцев Аркадий Алексеевич

Мать ребёнка: ?

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
21.08.1933

Сын: Казанцев Пётр Алексеевич

Мать ребёнка: Казанцева (Галактионова) Антонина Ивановна

Спасск, Таштагольский муниципальный район, Кемеровская область
Смерть
14.10.1937
Причина смерти: Расстрелян

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