Пелагея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пелагея

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Дата смерти

После 1861

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1816 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Акинин Пётр

Рождение ребёнка
1839

Сын: Акинин Яков

Отец ребёнка: Акинин Пётр

Рождение ребёнка
1843

Сын: Акинин Василий

Отец ребёнка: Акинин Пётр

Рождение ребёнка
1847

Сын: Акинин Сергей

Отец ребёнка: Акинин Пётр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Акинин Пётр

Место жительства
Неизвестно
Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
После 1861
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