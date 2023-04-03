Пелагея
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816
Дата смертиПосле 1861
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Акинин Пётр
Рождение ребёнка
1839
Сын: Акинин Яков
Отец ребёнка: Акинин Пётр
Рождение ребёнка
1843
Сын: Акинин Василий
Отец ребёнка: Акинин Пётр
Рождение ребёнка
1847
Сын: Акинин Сергей
Отец ребёнка: Акинин Пётр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Акинин Пётр
Место жительства
Неизвестно
Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
После 1861