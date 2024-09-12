Сафронова Мария Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1963
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Сафронова) Зинаида Ефимовна
Отец ребёнка: Сафронов Ефим Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Сафронов Ефим Михайлович
Рождение ребёнка
1921
Сын: Сафронов Николай Ефимович
Отец ребёнка: Сафронов Ефим Михайлович
Рождение ребёнка
05.06.1926
Дочь: Улитина (Сафронова) Евдокия Ефимовна
Отец ребёнка: Сафронов Ефим Михайлович