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Сафронова Мария Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1963

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Сафронова) Зинаида Ефимовна

Отец ребёнка: Сафронов Ефим Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сафронов Ефим Ефимович

Отец ребёнка: Сафронов Ефим Михайлович

Рождение ребёнка
1921

Сын: Сафронов Николай Ефимович

Отец ребёнка: Сафронов Ефим Михайлович

Рождение ребёнка
05.06.1926

Дочь: Улитина (Сафронова) Евдокия Ефимовна

Отец ребёнка: Сафронов Ефим Михайлович

Смерть
1963

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