Врасский Владимир Павлович
Место рожденияимение Никольское, Демьянский уезд, Новгородская губерния (ныне - Новгородская область)
Дата рождения1869
Дата смерти1863
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Место жительства
С 1838 по 1851
Дерпт (ныне Тарту, Эстония)
Смерть
1863
с. Пестово, Новгородская губерния
Рождение
1869
Отец: не указан
Мать: не указана
имение Никольское, Демьянский уезд, Новгородская губерния (ныне - Новгородская область)