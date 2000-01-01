Врасский Владимир Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Врасский Владимир Павлович

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Место рождения

имение Никольское, Демьянский уезд, Новгородская губерния (ныне - Новгородская область)

Дата рождения

1869

Дата смерти

1863

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Место жительства
С 1838 по 1851
Дерпт (ныне Тарту, Эстония)
Смерть
1863
с. Пестово, Новгородская губерния
Рождение
1869

Отец: не указан

Мать: не указана

имение Никольское, Демьянский уезд, Новгородская губерния (ныне - Новгородская область)
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