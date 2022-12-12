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Лавренов Никита Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Лавренов Василий Герасимович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1873

Сын: Лавренов Ананий Никитич

Мать ребёнка: Лавренова Ксения Семеновна

Рождение ребёнка
Около 1879

Сын: Лавренов Василий Никитич

Мать ребёнка: Лавренова Ксения Семеновна

Слутка, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1883

Сын: Лавренов Яков Никитич

Мать ребёнка: Лавренова Ксения Семеновна

Слутка, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.12.1890 ст.

Дочь: Лавренова Анастасия Никитична

Мать ребёнка: Лавренова Ксения Семеновна

Слутка, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лавренова Ксения Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лавренова Александра Никитична

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лавренова Параскева Никитична

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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