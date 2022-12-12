Лавренов Никита Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: Лавренов Василий Герасимович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1873
Мать ребёнка: Лавренова Ксения Семеновна
Рождение ребёнка
Около 1879
Мать ребёнка: Лавренова Ксения Семеновна
Рождение ребёнка
1883
Мать ребёнка: Лавренова Ксения Семеновна
Рождение ребёнка
19.12.1890 ст.
Дочь: Лавренова Анастасия Никитична
Мать ребёнка: Лавренова Ксения Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лавренова Александра Никитична
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лавренова Параскева Никитична
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно