Киселев Павел Степанов
Место рождения
Дата рождения1753
Дата смерти1820
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец: Киселев Степан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Евдокия Павлова
Мать ребёнка: Матрона Яковлева
Рождение ребёнка
1779
Сын: Киселев Иван Павлов
Мать ребёнка: Матрона Яковлева
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Агафья Павлова
Мать ребёнка: Матрона Яковлева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрона Яковлева
Смерть
1820