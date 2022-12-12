Киселев Павел Степанов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКиселев Павел Степанов

Киселев Павел Степанов

avatar

Место рождения

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1753

Дата смерти

1820

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: Киселев Степан

Мать: не указана

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1775

Дочь: Евдокия Павлова

Мать ребёнка: Матрона Яковлева

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1779

Сын: Киселев Иван Павлов

Мать ребёнка: Матрона Яковлева

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Агафья Павлова

Мать ребёнка: Матрона Яковлева

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрона Яковлева

Смерть
1820
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close