Подольский Илья Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подольский Илья Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Подольская Таисия Ильинична

Мать ребёнка: Подольская Марфа Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Подольская Ольга Ильинична

Мать ребёнка: Подольская Марфа Степановна

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Соловьёва (Подольская) Антонина Ильинична

Мать ребёнка: Подольская Марфа Степановна

Смерть
Неизвестно

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