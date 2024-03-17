Подольский Илья Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Подольская Таисия Ильинична
Мать ребёнка: Подольская Марфа Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Подольская Ольга Ильинична
Мать ребёнка: Подольская Марфа Степановна
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Соловьёва (Подольская) Антонина Ильинична
Мать ребёнка: Подольская Марфа Степановна
Смерть
Неизвестно