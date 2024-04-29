(Эрманова (Ерманова)) Екатерина Ивановна 07.01.1902 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Эрманова (Ерманова)) Екатерина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.01.1902

Дата смерти

05.05.1964

Пол

Женский

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1902

Отец: Эрманов (Ерманов) Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сорокина (Алиферова) Людмила Захаровна

Отец ребёнка: Олиферов Захар Федорович

Рождение ребёнка
09.09.1928

Сын: Алиферов Анатолий Захарович

Отец ребёнка: Олиферов Захар Федорович

Смерть
05.05.1964
г. Бийск, Алтайский край, РСФСР, СССР
Похороны
Неизвестно
Старое нагорное кладбище, г. Бийск, номер 12391

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