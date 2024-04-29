(Эрманова (Ерманова)) Екатерина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.01.1902
Дата смерти05.05.1964
ПолЖенский
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1902
Отец: Эрманов (Ерманов) Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сорокина (Алиферова) Людмила Захаровна
Отец ребёнка: Олиферов Захар Федорович
Рождение ребёнка
09.09.1928
Сын: Алиферов Анатолий Захарович
Отец ребёнка: Олиферов Захар Федорович
Смерть
05.05.1964
г. Бийск, Алтайский край, РСФСР, СССР
Похороны
Неизвестно
Старое нагорное кладбище, г. Бийск, номер 12391