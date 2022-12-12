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Гуселетов Александр Григорьевич

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Место рождения

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Гуселетов Григорий Васильевич

Мать: Гуселетова Мавра

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Дарья Александровна

Мать ребёнка: Гуселетова Настасья Федоровна

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Федосья Александровна

Мать ребёнка: Гуселетова Настасья Федоровна

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1866

Сын: Гуселетов Никита Александрович

Мать ребёнка: Гуселетова Настасья Федоровна

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гуселетов Павел Александрович

Мать ребёнка: Гуселетова Настасья Федоровна

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гуселетова Настасья Федоровна

Смерть
Неизвестно
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