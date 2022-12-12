Гуселетов Александр Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: Гуселетов Григорий Васильевич
Мать: Гуселетова Мавра
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Дарья Александровна
Мать ребёнка: Гуселетова Настасья Федоровна
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Федосья Александровна
Мать ребёнка: Гуселетова Настасья Федоровна
Рождение ребёнка
1866
Сын: Гуселетов Никита Александрович
Мать ребёнка: Гуселетова Настасья Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гуселетов Павел Александрович
Мать ребёнка: Гуселетова Настасья Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно