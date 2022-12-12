Жуковский Стефан Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жуковский Стефан Иванович

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Место рождения

Каменец-Подольский, Хмельницька область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1920

Пол

Мужской

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Каменец-Подольский, Хмельницька область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кислинская Марфа Стефановна

Мать ребёнка: Жуковская Мария

Каменец-Подольский, Хмельницька область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пикалова Елена Стефановна

Мать ребёнка: Жуковская Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Близнюкова Ирина Стефановна

Мать ребёнка: Жуковская Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жуковский Алексей Стефанович

Мать ребёнка: Жуковская Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коломийцева Мария Стефановна

Мать ребёнка: Жуковская Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жуковская Мария

Смерть
1920
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