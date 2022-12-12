Жуковский Стефан Иванович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1920
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кислинская Марфа Стефановна
Мать ребёнка: Жуковская Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пикалова Елена Стефановна
Мать ребёнка: Жуковская Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Близнюкова Ирина Стефановна
Мать ребёнка: Жуковская Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жуковский Алексей Стефанович
Мать ребёнка: Жуковская Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коломийцева Мария Стефановна
Мать ребёнка: Жуковская Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Жуковская Мария
Смерть
1920