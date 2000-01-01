Рольгаузер Rollhauser Маттиас Теобальдович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рольгаузер Rollhauser Маттиас Теобальдович

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Место рождения

Пфальц Бавария

Дата рождения

07.02.1757

Дата смерти

После 1798

Пол

Мужской

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1757

Отец: Рольгаузер Rollhauser Иоганн Теобальд

Мать: Рольгаузер Rollhauser Сузанна Мария

Пфальц Бавария
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Полак Polak Елизавета Маттиасовна

Мать ребёнка: Рольгаузер Rollhauser Анна Мария Генриховна

Шукк Камышинский уезд Саратовская губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рольгаузер Rollhauser Анна Мария Генриховна

Смерть
После 1798
Шукк Камышинский уезд Саратовская губ.
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