Рольгаузер Rollhauser Маттиас Теобальдович
Место рожденияПфальц Бавария
Дата рождения07.02.1757
Дата смертиПосле 1798
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1757
Пфальц Бавария
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Полак Polak Елизавета Маттиасовна
Мать ребёнка: Рольгаузер Rollhauser Анна Мария Генриховна
Шукк Камышинский уезд Саратовская губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1798
Шукк Камышинский уезд Саратовская губ.