Карпенко Сергей Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.02.1876
Дата смерти27.08.1956
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1897
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
02.08.1900
Дочь: Кузнецова (Карпенко) Мария Сергеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
12.01.1921
Сын: Карпенко Василий Сергеевич
Мать ребёнка: Карпенко (Обливанова) Наталья Тарасовна
Рождение ребёнка
20.05.1923
Дочь: Фёдорова (Карпенко) Марфа Сергеевна
Мать ребёнка: Карпенко (Обливанова) Наталья Тарасовна
Рождение ребёнка
22.09.1925
Дочь: Черненко (Карпенко) Матрёна Сергеевна
Мать ребёнка: Карпенко (Обливанова) Наталья Тарасовна
Рождение ребёнка
20.07.1927
Дочь: Полесикова (Карпенко) Нина Сергеевна
Мать ребёнка: Карпенко (Обливанова) Наталья Тарасовна
Рождение ребёнка
27.04.1930
Мать ребёнка: Карпенко (Обливанова) Наталья Тарасовна
Рождение ребёнка
27.11.1935
Дочь: Кондратенко (Карпенко) Надежда Сергеевна
Мать ребёнка: Карпенко (Обливанова) Наталья Тарасовна
Рождение ребёнка
27.01.1937
Мать ребёнка: Карпенко (Обливанова) Наталья Тарасовна
Смерть
27.08.1956