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Карпенко Сергей Семенович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.02.1876

Дата смерти

27.08.1956

Пол

Мужской

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1897

Сын: Карпенко Яков Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
02.08.1900

Дочь: Кузнецова (Карпенко) Мария Сергеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
12.01.1921

Сын: Карпенко Василий Сергеевич

Мать ребёнка: Карпенко (Обливанова) Наталья Тарасовна

Рождение ребёнка
20.05.1923

Дочь: Фёдорова (Карпенко) Марфа Сергеевна

Мать ребёнка: Карпенко (Обливанова) Наталья Тарасовна

Рождение ребёнка
22.09.1925

Дочь: Черненко (Карпенко) Матрёна Сергеевна

Мать ребёнка: Карпенко (Обливанова) Наталья Тарасовна

Рождение ребёнка
20.07.1927

Дочь: Полесикова (Карпенко) Нина Сергеевна

Мать ребёнка: Карпенко (Обливанова) Наталья Тарасовна

Рождение ребёнка
27.04.1930

Сын: Карпенко Пётр Сергеевич

Мать ребёнка: Карпенко (Обливанова) Наталья Тарасовна

Рождение ребёнка
27.11.1935

Дочь: Кондратенко (Карпенко) Надежда Сергеевна

Мать ребёнка: Карпенко (Обливанова) Наталья Тарасовна

Рождение ребёнка
27.01.1937

Сын: Карпенко Иван Сергеевич

Мать ребёнка: Карпенко (Обливанова) Наталья Тарасовна

Смерть
27.08.1956

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