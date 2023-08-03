Веретин Андрей Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Веретин Андрей Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.09.1969

Пол

Мужской

Отец

Мать

1951 г.р.

Дети

1992 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1969

Отец: Веретин Владимир Андреевич

Мать: Веретина Людмила

Рождение ребёнка
04.06.1992

Дочь: Веретина Алена Андреевна

Мать ребёнка: Веретина Наталья Михайловна

Рождение ребёнка
26.09.1993

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Веретина Наталья Михайловна

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