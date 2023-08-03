Веретин Андрей Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.09.1969
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1969
Отец: Веретин Владимир Андреевич
Мать: Веретина Людмила
Рождение ребёнка
04.06.1992
Дочь: Веретина Алена Андреевна
Мать ребёнка: Веретина Наталья Михайловна
Рождение ребёнка
26.09.1993
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Веретина Наталья Михайловна