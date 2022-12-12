Шрамов Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.08.1954
Дочь: Варзина Марина Сергеевна
Мать ребёнка: Шрамова Анна Афанасьевна
Кировск, город Кировск, Мурманская область
Рождение ребёнка
13.05.1960
Мать ребёнка: Шрамова Анна Афанасьевна
Кировск, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Шрамова Анна Афанасьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шрамов Владимир Сергеевич
Мать ребёнка: Шрамова Анна Афанасьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шрамова Ольга Сергееевна
Мать ребёнка: Шрамова Анна Афанасьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Шрамова Анна Афанасьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шрамова Анна Афанасьевна
Смерть
Неизвестно