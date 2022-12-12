Шрамов Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шрамов Сергей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.08.1954

Дочь: Варзина Марина Сергеевна

Мать ребёнка: Шрамова Анна Афанасьевна

Кировск, город Кировск, Мурманская область
Рождение ребёнка
13.05.1960

Сын: Шрамов Андрей Сергеевич

Мать ребёнка: Шрамова Анна Афанасьевна

Кировск, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шрамов Юрий Сергеевич

Мать ребёнка: Шрамова Анна Афанасьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шрамов Владимир Сергеевич

Мать ребёнка: Шрамова Анна Афанасьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шрамова Ольга Сергееевна

Мать ребёнка: Шрамова Анна Афанасьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шрамов Виктор Сергеевич

Мать ребёнка: Шрамова Анна Афанасьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шрамова Анна Афанасьевна

Смерть
Неизвестно
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