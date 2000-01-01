Арчаков Дмитрий Панкратович
Место рожденияРоссия, Павловка (Мордовский район)
Дата рождения1894
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: Арчаков Панкрат
Мать: не указана
Россия, Павловка (Мордовский район)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Людмила Дмитриевна
Мать ребёнка: не указана
Россия, Павловка (Мордовский район)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марья Дмитриевна
Мать ребёнка: не указана
Россия, Павловка (Мордовский район)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Арчаков Александр Дмитриевич
Мать ребёнка: не указана
Россия, Павловка (Мордовский район)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Арчаков Василий Дмитриевич
Мать ребёнка: не указана
Россия, Павловка (Мордовский район)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Арчаков Вячеслав
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно