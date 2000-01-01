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Арчаков Дмитрий Панкратович

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Место рождения

Россия, Павловка (Мордовский район)

Дата рождения

1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: Арчаков Панкрат

Мать: не указана

Россия, Павловка (Мордовский район)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Людмила Дмитриевна

Мать ребёнка: не указана

Россия, Павловка (Мордовский район)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марья Дмитриевна

Мать ребёнка: не указана

Россия, Павловка (Мордовский район)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Арчаков Александр Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Россия, Павловка (Мордовский район)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Арчаков Василий Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Россия, Павловка (Мордовский район)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Арчаков Вячеслав

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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