Дарья Федулова (Вна)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1779
Дата смертиДо 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1779
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Федоров (Ич)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
1805
Сын: Семен Иванов (Ич)
Отец ребёнка: Иван Федоров (Ич)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
До 1814
Дочь: Акилина Иванова (Вна)
Отец ребёнка: Иван Федоров (Ич)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
До 1834