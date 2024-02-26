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Дарья Федулова (Вна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1779

Дата смерти

До 1834

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1782 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1779

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Федоров (Ич)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
1805

Сын: Семен Иванов (Ич)

Отец ребёнка: Иван Федоров (Ич)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
До 1814

Дочь: Акилина Иванова (Вна)

Отец ребёнка: Иван Федоров (Ич)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
До 1834

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