Богатой Савелий Васильев
Место рождения
Дата рождения1770
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: Богатой Василий Сидоров
Слобода Шутовка, Путивльский уезд, Курская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Богатая Марфа Демьянова
Место жительства
Неизвестно
Давыдовка, Дубовский муниципальный район, Волгоградская область
Вместе с племянниками Михаилом и Родионом числится в списках переселенцев в Саратовскую губернию, Царицынского уезда, Ивановской волости, Давыдовка РГИА Фонд 379, опись 1, дело 1212 (форум ВГД)
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Богатая Настасья Савельева
Мать ребёнка: Богатая Марфа Демьянова
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Богатая Дарья Савельева
Мать ребёнка: Богатая Марфа Демьянова
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Богатая Феврония Савельева
Мать ребёнка: Богатая Марфа Демьянова
Рождение ребёнка
С 1810 по 1812
Мать ребёнка: Богатая Марфа Демьянова
Смерть
Неизвестно