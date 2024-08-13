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Богатой Савелий Васильев

Место рождения

Сосновка, Сумська область

Дата рождения

1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: Богатой Василий Сидоров

Мать: Богатая Настасья Яковлева

Сосновка, Сумська область
Слобода Шутовка, Путивльский уезд, Курская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Богатая Марфа Демьянова

Место жительства
Неизвестно
Давыдовка, Дубовский муниципальный район, Волгоградская область
Вместе с племянниками Михаилом и Родионом числится в списках переселенцев в Саратовскую губернию, Царицынского уезда, Ивановской волости, Давыдовка РГИА Фонд 379, опись 1, дело 1212 (форум ВГД)
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Богатая Настасья Савельева

Мать ребёнка: Богатая Марфа Демьянова

Сосновка, Сумська область
Рождение ребёнка
1797

Дочь: Богатая Дарья Савельева

Мать ребёнка: Богатая Марфа Демьянова

Сосновка, Сумська область
Рождение ребёнка
1803

Дочь: Богатая Феврония Савельева

Мать ребёнка: Богатая Марфа Демьянова

Сосновка, Сумська область
Рождение ребёнка
С 1810 по 1812

Сын: Богатой Василий Савельев

Мать ребёнка: Богатая Марфа Демьянова

Сосновка, Сумська область
Смерть
Неизвестно

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