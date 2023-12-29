Кашаева (Маматова) Наталья Александрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кашаева (Маматова) Наталья Александрова

Место рождения

442172 Tatarskaya Laka, Penza Oblast Russia

Дата рождения

Около 1737

Пол

Женский

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1737

Отец: Маматов Александр Романович

Мать: Маматова (Кильдеярова) Василиса Иванова

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1758

Сын: Кашаев Евдоким Александров

Отец ребёнка: Кашаев Александр Васильев

Рождение ребёнка
Около 1762

Дочь: (Кашаева) Агафья Александрова

Отец ребёнка: Кашаев Александр Васильев

Рождение ребёнка
Около 1764

Дочь: (Кашаева) Арина Александрова

Отец ребёнка: Кашаев Александр Васильев

Рождение ребёнка
Около 1766

Дочь: (Кашаева) Татьяна Александрова

Отец ребёнка: Кашаев Александр Васильев

Рождение ребёнка
Около 1769

Сын: Кашаев Лаврентий Александров

Отец ребёнка: Кашаев Александр Васильев

Рождение ребёнка
02.03.1773

Дочь: (Кашаева) Алёна Александрова

Отец ребёнка: Кашаев Александр Васильев

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