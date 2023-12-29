Кашаева (Маматова) Наталья Александрова
Место рождения442172 Tatarskaya Laka, Penza Oblast Russia
Дата рожденияОколо 1737
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1737
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1758
Сын: Кашаев Евдоким Александров
Отец ребёнка: Кашаев Александр Васильев
Рождение ребёнка
Около 1762
Дочь: (Кашаева) Агафья Александрова
Отец ребёнка: Кашаев Александр Васильев
Рождение ребёнка
Около 1764
Дочь: (Кашаева) Арина Александрова
Отец ребёнка: Кашаев Александр Васильев
Рождение ребёнка
Около 1766
Дочь: (Кашаева) Татьяна Александрова
Отец ребёнка: Кашаев Александр Васильев
Рождение ребёнка
Около 1769
Сын: Кашаев Лаврентий Александров
Отец ребёнка: Кашаев Александр Васильев
Рождение ребёнка
02.03.1773
Дочь: (Кашаева) Алёна Александрова
Отец ребёнка: Кашаев Александр Васильев