Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Ширяев Владимир
Ширяев Владимир
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
14.07.1885
Дата смерти
08.01.1892
Пол
Мужской
Отец
Ширяев Семен
Около 1838 г.р.
Мать
Ширяева (Маслова) Мария
Около 1848 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МК
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1885
Отец:
Ширяев Семен
Мать:
Ширяева Мария
Смерть
08.01.1892
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия