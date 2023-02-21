Ширяев Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ширяев Владимир

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.07.1885

Дата смерти

08.01.1892

Пол

Мужской

Отец

Около 1838 г.р.

Мать

Около 1848 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1885

Отец: Ширяев Семен

Мать: Ширяева Мария

Смерть
08.01.1892
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