Ващенко Ефим Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1907
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Могилёвская обл., Чаусовский район, Усусенский с/с
Рождение ребёнка
01.07.1937
Дочь: Ващенко Елена Ефимовна
Мать ребёнка: Шевкунова, Ващенко Анна Филипповна
Юшковичи, Чаусский район, Могилёвская область
Белоруссия, Могилёвская обл., Чаусовский район, Усусенский с/с., деревня Юшковичи
Работа или профессия
Неизвестно
Самара, Самара, Самарская область
Куйбышевская ГЭС в 1955 году | Куйбышевская ГЭС в 1955 году | г. Куйбышев | @source00004@
Смерть
Неизвестно