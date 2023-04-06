Ващенко Ефим Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ващенко Ефим Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Могилёвская обл., Чаусовский район, Усусенский с/с
Рождение ребёнка
01.07.1937

Дочь: Ващенко Елена Ефимовна

Мать ребёнка: Шевкунова, Ващенко Анна Филипповна

Юшковичи, Чаусский район, Могилёвская область
Белоруссия, Могилёвская обл., Чаусовский район, Усусенский с/с., деревня Юшковичи
Работа или профессия
Неизвестно
Самара, Самара, Самарская область
Куйбышевская ГЭС в 1955 году | Куйбышевская ГЭС в 1955 году | г. Куйбышев | @source00004@
Смерть
Неизвестно
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