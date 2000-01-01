Курдюкова (Ершова) Евдокия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курдюкова (Ершова) Евдокия Петровна

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Место рождения

(ранее с. Ершовское, Осинского уезда, Пермской губернии, Российской империи)

Дата рождения

Около 1831

Дата смерти

22.11.1849

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1831

Отец: не указан

Мать: не указана

(ранее с. Ершовское, Осинского уезда, Пермской губернии, Российской империи)
Рождение ребёнка
01.10.1849

Дочь: Пелагея Онисимовна

Отец ребёнка: Курдюков Онисим Фалалеевич

(ранее Сарапульская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
22.11.1849
(ранее Сарапульская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
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