Курдюкова (Ершова) Евдокия Петровна
Место рождения(ранее с. Ершовское, Осинского уезда, Пермской губернии, Российской империи)
Дата рожденияОколо 1831
Дата смерти22.11.1849
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1831
Отец: не указан
Мать: не указана
(ранее с. Ершовское, Осинского уезда, Пермской губернии, Российской империи)
Рождение ребёнка
01.10.1849
Дочь: Пелагея Онисимовна
Отец ребёнка: Курдюков Онисим Фалалеевич
(ранее Сарапульская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
22.11.1849
(ранее Сарапульская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)