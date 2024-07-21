Землякова (Шеец) Вера Алексевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Землякова (Шеец) Вера Алексевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Шеец Нина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сиверь Владимир

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Земляков Николай Иванович

Согом, Ханты-Мансийский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Смерть
Неизвестно

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