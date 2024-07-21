Землякова (Шеец) Вера Алексевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Шеец Нина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сиверь Владимир
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Согом, Ханты-Мансийский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Смерть
Неизвестно