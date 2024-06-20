Агапова Вера Захаровна 12.10.1914 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Агапова Вера Захаровна

Место рождения

Самарская Губерния Ставропольский уезд деревня Мошки

Дата рождения

12.10.1914 ст.

Дата смерти

18.10.1915

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1914 ст.

Отец: Агапов Захар Савельевич

Мать: Агапова Пелагея Васильевна

Самарская Губерния Ставропольский уезд деревня Мошки
Восприемниками были крестьянин той же деревни Кирилл Савельев Агапов и села Михайловки крестьянина Дмитрия Фёдорова Анисимова дочь Любовь Дмитриевна
Смерть
18.10.1915

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