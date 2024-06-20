Агапова Вера Захаровна
Место рожденияСамарская Губерния Ставропольский уезд деревня Мошки
Дата рождения12.10.1914 ст.
Дата смерти18.10.1915
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1914 ст.
Самарская Губерния Ставропольский уезд деревня Мошки
Восприемниками были крестьянин той же деревни Кирилл Савельев Агапов и села Михайловки крестьянина Дмитрия Фёдорова Анисимова дочь Любовь Дмитриевна
Смерть
18.10.1915