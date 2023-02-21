Корженевский Флориан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКорженевский Флориан

Корженевский Флориан

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1850

Сын: Корженевский Владислав Флориставич

Мать ребёнка: Корженевская Текла

Рождение ребёнка
1855

Сын: Корженевский Кароль

Мать ребёнка: Корженевская Текла

Рождение ребёнка
1862

Дочь: Корженевская Марселина Флориставовна

Мать ребёнка: Корженевская Текла

Рождение ребёнка
1864

Дочь: Корженевская Эмилия Флориставовна

Мать ребёнка: Корженевская Текла

Рождение ребёнка
1866

Сын: Корженевский Антон Флориставич

Мать ребёнка: Корженевская Текла

Рождение ребёнка
1868

Сын: Корженевский Антон Флориставич

Мать ребёнка: Корженевская Текла

Рождение ребёнка
Около 1871

Сын: Корженевский Адольф Флориставич

Мать ребёнка: Корженевская Текла

Рождение ребёнка
1874

Сын: Корженевский Станислав Флориставич

Мать ребёнка: Корженевская Текла

Рождение ребёнка
1876

Сын: Корженевский Адам Флориставич

Мать ребёнка: Корженевская Текла

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корженевская Текла

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close