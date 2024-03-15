Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Услуги
Главная
Люди
Гиль Иосиф Михайлович
Гиль Иосиф Михайлович
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
04.11.1819
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Гиль Михаил
1783 г.р.
Мать
Гиль Евдокия
Около 1773 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1819
Отец:
Гиль Михаил
Мать:
Гиль Евдокия
Смерть
Неизвестно
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия