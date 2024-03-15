Гиль Иосиф Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гиль Иосиф Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.11.1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1783 г.р.

Мать

Около 1773 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1819

Отец: Гиль Михаил

Мать: Гиль Евдокия

Смерть
Неизвестно
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