Прасолова Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.07.1906
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1906
Отец: Илья
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1926
Сын: Прасолов Николай
Отец ребёнка: Прасолов Петр
Рождение ребёнка
12.09.1930
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Прасолов Петр
Рождение ребёнка
05.06.1933
Сын: Прасолов Михаил
Отец ребёнка: Прасолов Петр
Рождение ребёнка
20.08.1936
Сын: Прасолов Иван
Отец ребёнка: Прасолов Петр
Рождение ребёнка
31.07.1939
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Прасолов Петр
Рождение ребёнка
03.04.1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Прасолов Петр
Рождение ребёнка
23.09.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Прасолов Петр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Прасолов Петр
Смерть
Неизвестно