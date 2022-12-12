Прасолова Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прасолова Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.07.1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1899 г.р.

Дети

1926 г.р.
1930 г.р.
1933 г.р.
1936 г.р.
1939 г.р.
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Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1906

Отец: Илья

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1926

Сын: Прасолов Николай

Отец ребёнка: Прасолов Петр

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
12.09.1930

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Прасолов Петр

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
05.06.1933

Сын: Прасолов Михаил

Отец ребёнка: Прасолов Петр

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
20.08.1936

Сын: Прасолов Иван

Отец ребёнка: Прасолов Петр

Рождение ребёнка
31.07.1939

Дочь: Александра

Отец ребёнка: Прасолов Петр

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
03.04.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Прасолов Петр

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
23.09.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Прасолов Петр

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прасолов Петр

Смерть
Неизвестно
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