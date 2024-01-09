Белкин Владислав Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Белкин Григорий Аронович
Мать: Белкина Лидия Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Белкина Ольга Владиславовна
Мать ребёнка: Белкина Светлана Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Белкина Елена Владиславовна
Мать ребёнка: Белкина Светлана Павловна
Бракосочетание
Неизвестно