Попыхина (Рогожина) Степанида Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попыхина (Рогожина) Степанида Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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1897 г.р.
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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Попыхин Лаврентий Сысоевич (Исоевич)

Рождение ребёнка
26.03.1893 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Попыхин Лаврентий Сысоевич (Исоевич)

Рыбалово, Томский муниципальный район, Томская область
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Рождение ребёнка
1897

Сын: Попыхин Василий Лаврентьевич

Отец ребёнка: Попыхин Лаврентий Сысоевич (Исоевич)

Рыбалово, Томский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
1900

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Попыхин Лаврентий Сысоевич (Исоевич)

Рождение ребёнка
01.10.1905 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Попыхин Лаврентий Сысоевич (Исоевич)

Рыбалово, Томский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
1908

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Попыхин Лаврентий Сысоевич (Исоевич)

Рыбалово, Томский муниципальный район, Томская область
Смерть
Неизвестно

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