Попыхина (Рогожина) Степанида Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.03.1893 ст.
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Рождение ребёнка
1897
Сын: Попыхин Василий Лаврентьевич
Отец ребёнка: Попыхин Лаврентий Сысоевич (Исоевич)
Рождение ребёнка
1900
Рождение ребёнка
01.10.1905 ст.
Рождение ребёнка
1908
Смерть
Неизвестно