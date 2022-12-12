Сапожникова Надежда Михайловна
Место рождения
Дата рождения26.03.1877
Дата смерти1942
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1910 по 1912
Париж, Франция
Место жительства
С 1912 по 1925
Место жительства
С 1925
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1942
Николина Гора, Одинцовский муниципальный район, Московская область