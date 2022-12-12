Сапожникова Надежда Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сапожникова Надежда Михайловна

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Место рождения

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

26.03.1877

Дата смерти

1942

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1910 по 1912
Париж, Франция
Место жительства
С 1912 по 1925
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1925
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1942
Николина Гора, Одинцовский муниципальный район, Московская область
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