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Шегутов Алексей Витальевич
Шегутов Алексей Витальевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
04.04.?
Пол
Мужской
Отец
Шегутов Виталий Павлович
1974 г.р.
Мать
Крюкова Лариса
1972 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕЗ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
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Рождение
04.04.?
Отец:
Шегутов Виталий Павлович
Мать:
Крюкова Лариса
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