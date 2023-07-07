Шегутов Алексей Витальевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШегутов Алексей Витальевич

Шегутов Алексей Витальевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.04.?

Пол

Мужской

Отец

1974 г.р.

Мать

1972 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.?

Отец: Шегутов Виталий Павлович

Мать: Крюкова Лариса

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close