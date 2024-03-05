Морейская Елена Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морейская Елена Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Павлов Николай

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Морейский Георгий Феофилактович

Рождение ребёнка
03.04.1909

Дочь: Морейская Ольга Георгиевна

Отец ребёнка: Морейский Георгий Феофилактович

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Морейская Надежда Георгиевна

Отец ребёнка: Морейский Георгий Феофилактович

Смерть
Неизвестно

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