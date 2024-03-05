Морейская Елена Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Павлов Николай
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.04.1909
Дочь: Морейская Ольга Георгиевна
Отец ребёнка: Морейский Георгий Феофилактович
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Морейская Надежда Георгиевна
Отец ребёнка: Морейский Георгий Феофилактович
Смерть
Неизвестно