Киреева (Лесникова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киреева (Лесникова) Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лесников Степан

Мать: Лесникова Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Киреев Анатолий

Отец ребёнка: Киреев Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Киреев Николай

Отец ребёнка: Киреев Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Киреев Виктор

Отец ребёнка: Киреев Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Киреев Александр

Смерть
Неизвестно
Гурьевск, Гурьевский муниципальный район, Кемеровская область
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