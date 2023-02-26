Киреева (Лесникова) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лесников Степан
Мать: Лесникова Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Киреев Анатолий
Отец ребёнка: Киреев Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Киреев Николай
Отец ребёнка: Киреев Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Киреев Виктор
Отец ребёнка: Киреев Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Киреев Александр
Смерть
Неизвестно
Гурьевск, Гурьевский муниципальный район, Кемеровская область